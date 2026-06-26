Pédantix 1505 : Indices et solution, quel est le mot du 26 juin 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 26 juin 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 26 juin 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 26 juin 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 26 juin 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je porte une couronne de pierre où les bras ouverts semblent embrasser l'horizon sans jamais quitter leur sommet.
Indice 2Entre la montagne et l'océan, mon cœur bat au rythme d'une fête qui fait oublier le temps.
Indice 3Lorsque le sucre fit naître les fortunes, je grandis face aux eaux où les navires venaient chercher leur destin.
Indice 4Une immense statue du Christ domine mes hauteurs et veille sur mes habitants.
Indice 5Je suis mondialement célèbre pour mon carnaval, ses défilés et son ambiance festive.
Indice 6Mes plages de Copacabana et d'Ipanema attirent chaque année des millions de visiteurs.
Indice 7Ancienne capitale du Brésil, je suis l'une des villes les plus célèbres d'Amérique du Sud.
Indice 8Grande ville côtière brésilienne réputée pour ses plages, ses montagnes, son carnaval et sa célèbre statue du Christ.
Solution du 26 juin 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 26 juin 2026Rio de Janeiro
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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