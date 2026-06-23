Pédantix 1502 : Indices et solution, quel est le mot du 23 juin 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 23 juin 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 23 juin 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 23 juin 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 23 juin 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je fus le pont vivant qui transforma deux couronnes voisines en sœurs sans encore les fondre en une seule.
Indice 2Né sous le chardon, je cueillis plus tard la rose sans tirer l'épée pour la conquérir.
Indice 3Mon berceau fut entouré de complots, mais mon destin s'écrivit dans l'encre des lignées plutôt que dans le sang des batailles.
Indice 4Je régnai d'abord sur l'Écosse avant d'hériter du trône d'Angleterre.
Indice 5Mon arrivée sur le trône anglais marqua l'union des couronnes en 1603.
Indice 6Mon nom est associé à une célèbre traduction anglaise de la Bible.
Indice 7Je succédai à la reine Élisabeth Ire en Angleterre.
Indice 8Roi ayant régné simultanément sur l'Écosse et l'Angleterre au début du XVIIe siècle.
Solution du 23 juin 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 23 juin 2026Jacques VI et Ier
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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