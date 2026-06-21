Pédantix 1500 : Indices et solution, quel est le mot du 21 juin 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 21 juin 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 21 juin 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 21 juin 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 21 juin 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le reflux d'une marée venue du sud, repoussée siècle après siècle sans jamais être une simple vague.
Indice 2Entre croissant et croix, je trace une route invisible que seuls les siècles peuvent parcourir.
Indice 3Plus je m'étends, plus les frontières qui me résistent s'effacent de la carte.
Indice 4Je débute dans les montagnes du nord alors que le reste de la péninsule semble perdu.
Indice 5Mon histoire s'écrit à travers l'avancée progressive de royaumes chrétiens sur des terres musulmanes.
Indice 6Mon nom évoque l'idée de reprendre ce qui fut autrefois possédé.
Indice 7Mon achèvement est souvent associé à la prise de Grenade en 1492.
Indice 8Processus historique de reconquête mené par les royaumes chrétiens de la péninsule Ibérique contre les territoires musulmans entre le VIIIᵉ et le XVᵉ siècle.
Solution du 21 juin 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 21 juin 2026Reconquista
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
commentaire (0)