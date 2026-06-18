Pédantix 1497 : Indices et solution, quel est le mot du 18 juin 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 18 juin 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 18 juin 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 18 juin 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 18 juin 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je trace des routes invisibles dans les hauteurs où les oiseaux de métal me suivent sans jamais me voir.
Indice 2Né du duel entre le froid et le chaud, je serre le ciel comme une corde tendue autour du monde.
Indice 3Sans rivière ni rivage, je coule pourtant plus vite que bien des tempêtes.
Indice 4Les pilotes aiment me trouver lorsqu'il souffle dans leur direction et m'éviter lorsqu'il leur résiste.
Indice 5On me rencontre très haut dans l'atmosphère, là où l'air devient plus rare.
Indice 6Je forme un étroit ruban de vent pouvant parcourir des milliers de kilomètres.
Indice 7Ma vitesse peut dépasser largement celle des vents ordinaires observés près du sol.
Indice 8Phénomène météorologique correspondant à un courant d'air très rapide circulant en altitude sur de longues distances.
Solution du 18 juin 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 18 juin 2026Courant-jet
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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