Pédantix 1491 : Indices et solution, quel est le mot du 12 juin 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 12 juin 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 12 juin 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 12 juin 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 12 juin 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un joyau posé entre l'azur infini et les pierres levées par les hommes.
Indice 2Là où les palmes saluent la mer, mon nom voyage depuis des siècles sans quitter son rivage.
Indice 3Fille du soleil méditerranéen, je veille sur une baie que les anges ont adoptée.
Indice 4Mon célèbre front de mer invite promeneurs et vacanciers à longer les flots.
Indice 5Je suis une grande ville du sud-est de la France, réputée pour son climat doux.
Indice 6Mon carnaval compte parmi les plus connus d'Europe et attire des visiteurs du monde entier.
Indice 7Je me situe sur la Côte d'Azur, non loin de Monaco et de Cannes.
Indice 8Ville française des Alpes-Maritimes située au bord de la Méditerranée, célèbre pour son tourisme, sa promenade en bord de mer et son ensoleillement.
Solution du 12 juin 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 12 juin 2026Nice
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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