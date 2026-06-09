Pédantix 1488 : Indices et solution, quel est le mot du 9 juin 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 9 juin 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 9 juin 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 9 juin 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 9 juin 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Là où la bonne mère veille sur un croissant d'azur, les vents racontent l'histoire des navigateurs.
Indice 2Mon cœur bat au rythme des flots, et mon antique nom résonnait déjà quand Rome n'était qu'une promesse.
Indice 3Née d'une alliance venue d'Orient, je garde depuis des millénaires une porte ouverte sur la mer.
Indice 4Mon emblème porte souvent une croix bleue, comme un reflet de l'horizon qui me borde.
Indice 5Mon port est l'un des plus importants de la Méditerranée occidentale.
Indice 6Une célèbre soupe de poissons épicée est intimement liée à mon identité.
Indice 7Je suis la deuxième ville la plus peuplée de France, au bord de la Méditerranée.
Indice 8Grande ville du sud-est de la France, connue pour son port, son histoire maritime et sa culture méditerranéenne.
Solution du 9 juin 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 9 juin 2026Marseille
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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