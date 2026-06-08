Pédantix 1487 : Indices et solution, quel est le mot du 8 juin 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 8 juin 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 8 juin 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 8 juin 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 8 juin 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis une couronne dont les frontières ont changé plus souvent que le métal qui la compose.
Indice 2Né d'unir des terres sous un même sceptre, je disparais lorsque mon nom devient plus grand que moi.
Indice 3Entre le lion et la rose, mon histoire s'écrit dans les ombres des trônes et des batailles.
Indice 4J'ai dominé une partie des îles Britanniques avant de fusionner dans une entité politique plus vaste.
Indice 5Mon souverain régnait depuis Londres et portait le titre de roi ou de reine.
Indice 6J'ai existé comme État indépendant jusqu'au début du XVIIIe siècle.
Indice 7Mon territoire correspondait principalement à l'Angleterre, avec une influence majeure sur les îles voisines.
Indice 8Ancien État souverain d'Europe occidentale ayant occupé le territoire de l'Angleterre avant son union avec l'Écosse pour former un nouveau royaume.
Solution du 8 juin 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 8 juin 2026Royaume d'Angleterre
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
commentaire (0)