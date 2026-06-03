Pédantix 1482 : Indices et solution, quel est le mot du 3 juin 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 3 juin 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.

Solution Pédantix du Mot du Jour du 3 juin 2026

Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.



Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 3 juin 2026.





Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 3 juin 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.



Indice 1 Je déploie mes voiles dans un océan sans eau où les marins ne peuvent jamais accoster.



Indice 2 Mon berceau abrite des géants de lumière dont l'éclat défie l'imagination humaine.



Indice 3 Bien que l'on puisse me contempler depuis la Terre, des milliers d'années-lumière me séparent des regards curieux.



Indice 4 Je suis un immense nuage céleste où naissent et grandissent de futures étoiles.



Indice 5 Une étoile parmi les plus massives connues, célèbre pour ses colères cosmiques, réside en mon sein.



Indice 6 Mon nom évoque une partie d'un navire, comme si le ciel lui-même avait construit une embarcation d'étoiles.



Indice 7 Les astronomes me considèrent comme l'une des régions de formation stellaire les plus spectaculaires de notre galaxie.



Indice 8 Située dans une constellation représentant la quille d'un navire, je suis une gigantesque pouponnière d'étoiles visible dans le ciel austral.





Solution du 3 juin 2026

Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 3 juin 2026 Nébuleuse de la Carène





Pédantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.



Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.



Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :