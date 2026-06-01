Pédantix 1480 : Indices et solution, quel est le mot du 1er juin 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 1er juin 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 1er juin 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 1er juin 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 1er juin 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je nais quand les mers chaudes murmurent au ciel une danse que le vent ne peut plus arrêter.
Indice 2Mon regard est calme alors que mes bras écrivent le chaos tout autour de moi.
Indice 3Sans jambes ni ailes, je parcours les océans en traçant des spirales sur les cartes.
Indice 4Je tourne sur moi-même avec une puissance capable de transformer un paysage en quelques heures.
Indice 5On me surveille depuis l'espace afin d'anticiper ma trajectoire et mes effets.
Indice 6Je me forme dans les régions tropicales lorsque certaines conditions atmosphériques sont réunies.
Indice 7Pluies torrentielles et vents violents accompagnent souvent mon passage.
Indice 8Phénomène météorologique constitué d'une vaste dépression accompagnée de vents tournoyant autour d'un centre.
Solution du 1er juin 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 1er juin 2026Cyclone
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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