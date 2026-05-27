Pédantix 1475 : Indices et solution, quel est le mot du 27 mai 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 27 mai 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 27 mai 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 27 mai 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 27 mai 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Né d'une plume austère et d'une foi rigoureuse, je me suis répandu bien au-delà des frontières de ma cité d'origine.
Indice 2Certains me reconnaissent dans la sobriété des temples et dans une discipline qui laisse peu de place au faste.
Indice 3Mon influence a traversé les siècles, façonnant autant des croyances religieuses que certaines visions du travail et de la société.
Indice 4Je suis lié à un réformateur français dont le nom résonne encore dans les grandes querelles spirituelles de l'Europe.
Indice 5Genève fut longtemps l'un de mes bastions les plus célèbres, où mes idées trouvèrent un terrain fertile.
Indice 6On m'associe souvent à la prédestination, cette idée selon laquelle le destin des âmes serait déjà tracé.
Indice 7Je fais partie des grands courants issus de la Réforme protestante du XVIe siècle.
Indice 8Mon nom vient directement de celui de Jean Calvin et désigne sa doctrine religieuse.
Solution du 27 mai 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 27 mai 2026Calvinisme
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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