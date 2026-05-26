Pédantix 1474 : Indices et solution, quel est le mot du 26 mai 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 26 mai 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 26 mai 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 26 mai 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 26 mai 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Bien avant que les dragons d'encre ne couvrent les parchemins, mon règne façonnait déjà l'ordre d'un immense territoire.
Indice 2Sous mon autorité, le ciel n'était pas seulement au-dessus des hommes, il choisissait aussi ceux dignes de gouverner.
Indice 3Je suis née dans l'Orient ancien, à une époque où le bronze parlait davantage que l'acier. Ma longue existence a vu naître philosophes, stratèges et penseurs dont les paroles traversent encore les siècles.
Indice 4Durant mon temps, des noms comme Confucius et Lao Tseu ont émergé dans les terres que je contrôlais.
Indice 5On me considère comme l'une des plus longues lignées dirigeantes de l'histoire chinoise.
Indice 6Mon pouvoir s'est divisé entre une période occidentale puis orientale, marquée par guerres et royaumes rivaux.
Indice 7Ma longue existence a vu naître philosophes, stratèges et penseurs dont les paroles traversent encore les siècles.
Indice 8Je suis cette ancienne lignée impériale chinoise ayant régné après les Shang et avant les Qin : la dynastie Zhou.
Solution du 26 mai 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 26 mai 2026Dynastie Zhou
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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