Pédantix 1473 : Indices et solution, quel est le mot du 25 mai 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 25 mai 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 25 mai 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 25 mai 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 25 mai 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Là où les montagnes surveillent le désert, je règne sans couronne sur un peuple d'ombres et de lumière.
Indice 2Mon nom voyage entre le parfum du safran et le grondement des révolutions silencieuses.
Indice 3Je suis le cœur battant d'un empire ancien dont les murs ont entendu les secrets des rois et des foules.
Indice 4Capitale immense, je vis au rythme d'un pays où le persan domine les conversations.
Indice 5Entre modernité et traditions, mes avenues s'étendent au pied des monts Alborz.
Indice 6On me connaît pour mon rôle politique majeur au Moyen-Orient et pour être la plus grande ville de mon pays.
Indice 7Je suis la capitale de l'Iran et l'un des centres économiques et culturels du pays.
Indice 8Ville capitale située en Iran, connue pour sa population dense, son importance politique et son histoire marquante.
Solution du 25 mai 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 25 mai 2026Téhéran
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
commentaire (0)