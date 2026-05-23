Pédantix 1471 : Indices et solution, quel est le mot du 23 mai 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 23 mai 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 23 mai 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 23 mai 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 23 mai 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un géant docile qui danse avec le vent sans jamais battre des ailes.
Indice 2Quand les oiseaux me regardent passer, ils croient voir un nuage qui aurait appris la patience.
Indice 3Plus léger que certains rêves, je traverse les cieux suspendu entre silence et mécanique.
Indice 4Mon ventre gonflé me permet de flotter dans les airs malgré ma taille imposante.
Indice 5On m'utilisait autrefois pour voyager dans le ciel bien avant les avions modernes.
Indice 6Je peux transporter des passagers en avançant lentement grâce à des moteurs et des hélices.
Indice 7Mon nom évoque un aéronef allongé capable d'être guidé dans les airs.
Indice 8Aéronef plus léger que l'air, muni d'un système de propulsion et de direction.
Solution du 23 mai 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 23 mai 2026Ballon dirigeable
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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