Pédantix 1460 : Indices et solution, quel est le mot du 12 mai 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 12 mai 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 12 mai 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 12 mai 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 12 mai 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un vaste assemblage né du dialogue entre de multiples voix qui ne se confondent jamais tout à fait.
Indice 2Quand je prends vie, le silence recule et laisse place à un ordre sonore d'une grande complexité.
Indice 3Je peux durer longtemps, évoluer par mouvements successifs et raconter sans paroles des émotions entières.
Indice 4Des instruments très différents peuvent m'appartenir, mais aucun ne domine vraiment les autres.
Indice 5Un maître me guide, mais ce sont des dizaines, parfois des centaines de musiciens qui me donnent corps.
Indice 6Je suis souvent découpé en parties distinctes, chacune avec son caractère propre et son intensité.
Indice 7On me joue dans les grandes salles, là où l'écoute devient presque solennelle et immersive.
Indice 8Je suis une œuvre musicale orchestrale d'envergure, construite pour faire dialoguer tous les instruments en harmonie.
Solution du 12 mai 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 12 mai 2026Symphonie
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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