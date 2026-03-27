Pédantix 1414 : Indices et solution, quel est le mot du 27 mars 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 27 mars 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 27 mars 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 27 mars 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 27 mars 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je fus jadis une reine d'argile et de silence, dont les voix oubliées dorment sous des tablettes brisées.
Indice 2Mon nom résonne dans la poussière des empires, bien avant que Mésopotamie ne grave son histoire dans la mémoire des hommes.
Indice 3Déchiffrée par le feu et le temps, ma richesse se cache dans des archives que seuls les érudits savent faire parler.
Indice 4Ancienne, prospère et mystérieuse, j'ai dominé des routes commerciales aujourd'hui effacées.
Indice 5On m'a redécouverte au XXe siècle lors de fouilles archéologiques en Syrie.
Indice 6J'étais une cité importante de l'âge du bronze, célèbre pour ses milliers de tablettes cunéiformes.
Indice 7Mon nom est court, composé de quatre lettres, et commence par la lettre "E".
Indice 8Ancienne cité antique du Proche-Orient, connue pour ses archives cunéiformes découvertes en Syrie.
Solution du 27 mars 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 27 mars 2026Ebla
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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