Pédantix 1413 : Indices et solution, quel est le mot du 26 mars 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 26 mars 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 26 mars 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 26 mars 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 26 mars 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Né d'une correction céleste, j'ajuste le temps pour que les saisons ne trahissent plus les hommes.
Indice 2Je suis la réponse d'un pape à un décalage discret entre le ciel et les jours comptés.
Indice 3Mon existence a effacé plusieurs jours d'un coup, comme si le temps lui-même avait sauté un battement.
Indice 4Je succède à un ancien système qui dérivait lentement, incapable de suivre parfaitement le cycle solaire.
Indice 5Instauré au XVIe siècle, j'ai été adopté progressivement par de nombreux pays à travers le monde.
Indice 6Je suis le système qui fixe aujourd'hui nos années, nos mois et nos jours dans la majorité des pays.
Indice 7Mes années comptent 365 jours, avec un jour supplémentaire ajouté régulièrement pour rester aligné avec le soleil.
Indice 8Je suis le calendrier solaire introduit par le pape Grégoire XIII en 1582 pour corriger les dérives du calendrier julien.
Solution du 26 mars 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 26 mars 2026Calendrier grégorien
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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