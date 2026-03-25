Pédantix 1412 : Indices et solution, quel est le mot du 25 mars 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 25 mars 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 25 mars 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 25 mars 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 25 mars 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis né lorsque les héritiers d'Hellade ont voulu briser les chaînes d'un empire qui régnait depuis des siècles sur leurs terres baignées par la mer Égée.
Indice 2Entre philhellènes venus d'Europe et chants antiques ravivés, mon souffle a rallumé la flamme d'un peuple qui se souvenait de Sparte et d'Athènes.
Indice 3Dans mes tourments, des îles brûlèrent, des cités tombèrent, mais la mémoire d'Alexandre et des anciens dieux nourrissait l'espoir.
Indice 4Je suis un conflit du XIXᵉ siècle où un peuple des Balkans s'est soulevé contre la domination de l'Empire ottoman.
Indice 5J'ai commencé en 1821 et j'ai conduit à la naissance d'un nouvel État souverain en Europe du Sud-Est.
Indice 6Des puissances européennes comme la Russie, la France et le Royaume-Uni ont fini par soutenir la cause de ceux qui combattaient en mon nom.
Indice 7La bataille navale de Navarin fut l'un des tournants majeurs qui ont changé mon destin.
Indice 8Je suis le conflit historique par lequel la Grèce a obtenu son indépendance face à l'Empire ottoman au début du XIXᵉ siècle.
Solution du 25 mars 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 25 mars 2026Guerre d'indépendance grecque
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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