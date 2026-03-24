Pédantix 1411 : Indices et solution, quel est le mot du 24 mars 2026 ?

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 24 mars 2026 à 12h00
Retrouvez la solution Pédantix du 24 mars 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Pédantix 1411 : Indices et solution, quel est le mot du 24 mars 2026 ?

Solution Pédantix du Mot du Jour du 24 mars 2026

Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.

Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 24 mars 2026.

Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 24 mars 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1Sous un dôme qui imite la voûte du monde, un œil de pierre laisse entrer le ciel.


Indice 2Né des cendres d'un temple ancien, je fus relevé par un empereur pour abriter tous les immortels.


Indice 3Mon cercle parfait défie les siècles, et les dieux y trouvaient jadis un refuge commun.


Indice 4À Rome, je suis célèbre pour mon immense coupole percée d'un oculus.


Indice 5Mon architecture antique est l'une des mieux conservées de l'Empire romain.


Indice 6Mon nom signifie littéralement « temple de tous les dieux ».


Indice 7On me trouve sur la Piazza della Rotonda, au cœur de la capitale italienne.


Indice 8Monument antique de Rome, ancien temple devenu église, célèbre pour sa coupole monumentale et dédié à l'ensemble des divinités.


Solution du 24 mars 2026

Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 24 mars 2026Panthéon (Rome)


Pédantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.

Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.

Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
  • 🟩 → Le mot est bon
  • 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
  • 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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