Pédantix 1408 : Indices et solution, quel est le mot du 21 mars 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 21 mars 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 21 mars 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 21 mars 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 21 mars 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis la trace silencieuse d'un tambour caché dans ta poitrine, capturée par des lignes qui dansent sur le papier.
Indice 2Sans ouvrir le coffre, je révèle les secrets du métronome vital qui règle le tempo de la vie.
Indice 3Par des fils posés sur la peau, je transforme l'invisible énergie du cœur en écriture tremblée.
Indice 4Les médecins m'utilisent pour observer l'activité électrique d'un organe essentiel à la circulation du sang.
Indice 5Je prends souvent la forme d'une courbe faite de pics et de creux que l'on analyse pour détecter des anomalies.
Indice 6On me réalise à l'hôpital ou chez le cardiologue en plaçant des électrodes sur la poitrine, les bras et les jambes.
Indice 7Mon nom commence par « électro » et sert à vérifier si le cœur bat correctement.
Indice 8Examen médical qui enregistre l'activité électrique du cœur à l'aide d'électrodes placées sur le corps.
Solution du 21 mars 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 21 mars 2026Électrocardiographie
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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