Pédantix 1404 : Indices et solution, quel est le mot du 17 mars 2026 ?

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 17 mars 2026 à 12h00
Retrouvez la solution Pédantix du 17 mars 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Pédantix 1404 : Indices et solution, quel est le mot du 17 mars 2026 ?

Solution Pédantix du Mot du Jour du 17 mars 2026

Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.

Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 17 mars 2026.

Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 17 mars 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1Je suis un cercle où l'invisible danse, six ombres égales liées par une harmonie que seuls les initiés devinent.


Indice 2Dans mon cœur résonne une alternance trompeuse, car mes liens ne sont jamais vraiment ce qu'ils semblent être.


Indice 3Né du feu et du charbon, je suis à la fois fondation et illusion dans le royaume des structures invisibles.


Indice 4Je suis une molécule cyclique composée de six atomes de carbone liés entre eux.


Indice 5Mes liaisons sont dites aromatiques, formant une structure particulièrement stable.


Indice 6On me retrouve dans le pétrole et je suis souvent utilisé comme base en chimie organique.


Indice 7Ma formule chimique est C6H6.


Indice 8Hydrocarbure aromatique constitué d'un cycle de six atomes de carbone avec des électrons délocalisés.


Solution du 17 mars 2026

Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 17 mars 2026Benzène


Pédantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.

Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.

Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
  • 🟩 → Le mot est bon
  • 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
  • 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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