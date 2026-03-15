Pédantix 1402 : Indices et solution, quel est le mot du 15 mars 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 15 mars 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 15 mars 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 15 mars 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 15 mars 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Dans une cité où l'automne rougit les feuilles, un blason ancien veille sur des savoirs que le monde entier vient quérir.
Indice 2Là où trois lettres murmurent une promesse de vérité, des esprits forgent des idées capables d'influencer des nations.
Indice 3Sur les rives tranquilles de la Charles River, un lieu presque mythique voit passer présidents, prix Nobel et esprits brillants.
Indice 4Cette institution américaine, fondée au XVIIᵉ siècle, est souvent considérée comme l'une des plus prestigieuses du monde.
Indice 5Elle se trouve dans la ville de Cambridge, près de Boston, dans l'État du Massachusetts.
Indice 6Son campus emblématique porte le nom de Harvard Yard et attire chaque année des étudiants du monde entier.
Indice 7De nombreux dirigeants célèbres, dont plusieurs présidents des États-Unis, y ont étudié.
Indice 8Établissement d'enseignement supérieur privé très réputé situé à Cambridge, près de Boston, fondé en 1636 et considéré comme l'une des universités les plus prestigieuses au monde.
Solution du 15 mars 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 15 mars 2026Université Harvard
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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