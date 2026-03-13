Pédantix 1400 : Indices et solution, quel est le mot du 13 mars 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 13 mars 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 13 mars 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 13 mars 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 13 mars 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un ennemi silencieux qui naît parfois au cœur même de ce qui symbolise la vie.
Indice 2Invisible au début, je grandis dans l'ombre des cellules qui oublient soudain les règles du vivant.
Indice 3On me traque avec des images et des dépistages, car plus tôt on me trouve, plus grande est l'espérance.
Indice 4Je touche principalement les femmes, même si nul n'est totalement à l'abri de ma présence.
Indice 5Rubans roses, campagnes de prévention et mois d'octobre me rappellent chaque année à la vigilance.
Indice 6Je prends naissance dans les tissus d'une partie du corps associée à la maternité et à la féminité.
Indice 7Mon dépistage passe souvent par la mammographie afin de détecter une tumeur le plus tôt possible.
Indice 8Je suis une maladie caractérisée par la formation de cellules cancéreuses dans les tissus du sein.
Solution du 13 mars 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 13 mars 2026Cancer du sein
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
commentaire (0)