Pédantix 1398 : Indices et solution, quel est le mot du 11 mars 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 11 mars 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 11 mars 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 11 mars 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 11 mars 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je rôde dans les plaines et les déserts, discret mais toujours affamé.
Indice 2Je suis le loup déguisé sous un nom plus doux, mais rusé comme le vent.
Indice 3On m'entend hurler à la lune alors que je guette ma proie dans l'ombre.
Indice 4Je partage mon territoire avec les renards et les coypus, mais je suis bien plus malin.
Indice 5On me retrouve surtout en Amérique du Nord, dans les zones sauvages ou à la lisière des villes.
Indice 6Je suis plus petit qu'un loup mais plus grand qu'un chien domestique, avec un pelage gris et roux.
Indice 7Je suis souvent représenté dans les dessins animés comme un animal rusé, toujours à la poursuite d'un oiseau rapide.
Indice 8Je suis un canidé sauvage d'Amérique du Nord, proche du loup, connu pour ma ruse et mes hurlements.
Solution du 11 mars 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 11 mars 2026Coyote
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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