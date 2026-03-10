Pédantix 1397 : Indices et solution, quel est le mot du 10 mars 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 10 mars 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 10 mars 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 10 mars 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 10 mars 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le moment où une bibliothèque secrète se copie en silence avant que deux héritiers ne se partagent son savoir.
Indice 2Quand l'architecte invisible divise sa maison en deux pièces identiques, je suis le plan qui rend cela possible.
Indice 3Sans moi, les royaumes microscopiques cesseraient de se multiplier et la vie perdrait l'art de se reproduire à l'identique.
Indice 4Je suis un processus essentiel où une unité vivante se scinde pour donner naissance à deux jumelles parfaites.
Indice 5On me rencontre au cœur des cellules lorsque leurs chromosomes s'alignent avant d'être séparés.
Indice 6Je suis l'un des mécanismes fondamentaux de la croissance et du renouvellement des tissus chez les êtres vivants.
Indice 7Contrairement à la méiose, je ne crée pas de diversité génétique : mes filles sont des copies conformes.
Indice 8Processus de division cellulaire au cours duquel une cellule mère donne naissance à deux cellules filles génétiquement identiques.
Solution du 10 mars 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 10 mars 2026Mitose
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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