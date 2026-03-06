Pédantix 1393 : Indices et solution, quel est le mot du 6 mars 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 6 mars 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 6 mars 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 6 mars 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 6 mars 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le choc silencieux entre le pouvoir terrestre et l'autorité céleste, où la couronne défie la mitre.
Indice 2Je suis le choc silencieux entre le pouvoir terrestre et l'autorité céleste, où la couronne défie la mitre.
Indice 3Mon affrontement transforme les prélats en pions et les souverains en stratèges sur l'échiquier du sacré.
Indice 4Je suis une crise du XIᵉ siècle qui oppose le Saint-Empire romain germanique à la papauté.
Indice 5Mon nom désigne la lutte pour savoir qui a le droit de nommer les évêques et les abbés.
Indice 6Je dure plusieurs décennies, entre conflits militaires, excommunications et compromis diplomatiques.
Indice 7Je suis la célèbre confrontation entre l'Église et les empereurs médiévaux.
Indice 8Je désigne le conflit médiéval (XIᵉ–XIIᵉ siècles) entre le pape et les empereurs du Saint-Empire pour le droit de nommer les évêques et abbés.
Solution du 6 mars 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 6 mars 2026Querelle des Investitures
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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