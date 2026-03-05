Pédantix 1392 : Indices et solution, quel est le mot du 5 mars 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 5 mars 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 5 mars 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 5 mars 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 5 mars 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je gouvernais un monde immense tout en cherchant la paix dans le tumulte intérieur de l'âme.
Indice 2Sous la pourpre impériale, je méditais sur la brièveté de la vie et la discipline de l'esprit.
Indice 3Mes pensées, écrites pour moi seul au cœur des campagnes militaires, devinrent un trésor pour les sages.
Indice 4Je fus l'un des derniers grands dirigeants d'un empire antique dont la capitale dominait la Méditerranée.
Indice 5Philosophe autant que souverain, j'appartenais à l'école stoïcienne qui prône la maîtrise de soi.
Indice 6Mon règne eut lieu au IIᵉ siècle et je suis souvent considéré comme le modèle du « bon empereur ».
Indice 7On me connaît notamment pour un ouvrage appelé Pensées pour moi-même.
Indice 8Empereur romain et philosophe stoïcien célèbre pour ses écrits méditatifs sur la sagesse et la vertu.
Solution du 5 mars 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 5 mars 2026Marc Aurèle
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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