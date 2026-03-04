Pédantix 1391 : Indices et solution, quel est le mot du 4 mars 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 4 mars 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 4 mars 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 4 mars 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 4 mars 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Extraite d'une larme végétale, je porte le nom du dieu des songes et j'endorme la douleur comme la conscience.
Indice 2Née du pavot, je transforme la souffrance en silence profond, mais je peux aussi enchaîner ceux qui m'approchent trop souvent.
Indice 3Je suis l'alliée des blocs opératoires et des champs de bataille, là où la douleur atteint son paroxysme.
Indice 4Puissante et contrôlée, je circule sous surveillance stricte dans les hôpitaux du monde entier.
Indice 5On m'administre souvent par injection pour calmer des douleurs intenses que les médicaments classiques ne suffisent plus à apaiser.
Indice 6Je fais partie de la famille des opioïdes et je suis connue pour mes effets antalgiques très forts.
Indice 7Mon usage peut entraîner une dépendance si je suis consommée en dehors d'un cadre médical strict.
Indice 8Je suis un puissant médicament antidouleur dérivé de l'opium, utilisé pour traiter les douleurs sévères.
Solution du 4 mars 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 4 mars 2026Morphine
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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