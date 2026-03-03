Pédantix 1390 : Indices et solution, quel est le mot du 3 mars 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 3 mars 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 3 mars 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 3 mars 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 3 mars 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un chef-d'œuvre de pierre et de lumière dont les verrières racontent le ciel à ceux qui savent lever les yeux.
Indice 2Mes flèches asymétriques dominent une ville française depuis le Moyen Âge, défiant le temps et les incendies.
Indice 3J'abrite l'un des plus précieux reliquaires de la chrétienté, lié à la Vierge Marie.
Indice 4Mon labyrinthe au sol guide les pas des pèlerins autant que mes rosaces guident leur regard.
Indice 5Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, je suis un modèle majeur de l'art gothique.
Indice 6On me visite dans une ville d'Eure-et-Loir, célèbre pour mon bleu profond unique au monde.
Indice 7Je porte le nom d'une célèbre figure mariale et celui de la ville qui m'accueille.
Indice 8Je suis une grande église gothique située à Chartres, dédiée à la Vierge Marie et réputée pour ses vitraux médiévaux remarquablement conservés.
Solution du 3 mars 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 3 mars 2026Cathédrale Notre-Dame de Chartres
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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