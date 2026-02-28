Pédantix 1387 : Indices et solution, quel est le mot du 28 février 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 28 février 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 28 février 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 28 février 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 28 février 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis une voix nue qui s'élève sans instrument, héritière d'un temps où la pierre des abbayes répondait au souffle des hommes.
Indice 2Je suis né dans le silence des cloîtres, porté par des hommes voués à la prière et à la discipline.
Indice 3Mon nom porte celui d'un pape, même si mes origines plongent plus profondément dans l'histoire.
Indice 4Je ne connais ni harmonie complexe ni rythme marqué, car je suis chanté à l'unisson.
Indice 5On me retrouve dans les églises anciennes, où ma mélodie accompagne les offices religieux.
Indice 6Je suis chanté en latin, langue sacrée de nombreuses cérémonies chrétiennes.
Indice 7Je suis l'une des plus anciennes formes de musique liturgique d'Occident.
Indice 8Je suis un chant religieux monodique de la tradition chrétienne occidentale, utilisé dans la liturgie.
Solution du 28 février 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 28 février 2026Chant grégorien
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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