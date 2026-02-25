Pédantix 1384 : Indices et solution, quel est le mot du 25 février 2026 ?

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 25 février 2026 à 12h00
Retrouvez la solution Pédantix du 25 février 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Pédantix 1384 : Indices et solution, quel est le mot du 25 février 2026 ?

Solution Pédantix du Mot du Jour du 25 février 2026

Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.

Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 25 février 2026.

Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 25 février 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1Je suis le souffle brûlant qui transforma le feu en mouvement et donna des ailes d'acier à la terre.


Indice 2Née de la pression et du charbon, j'ai ouvert la voie à une révolution sans retour.


Indice 3Mon cœur bat dans une chaudière, et chaque battement pousse un monde entier vers l'avant.


Indice 4Avant l'électricité et le diesel, j'étais la reine incontestée des longues distances terrestres.


Indice 5On me reconnaît à mon panache blanc ou noir qui s'élève dans le ciel à chacun de mes efforts.


Indice 6Je tire derrière moi des wagons remplis de passagers ou de marchandises sur des rails d'acier.


Indice 7Je fonctionne grâce à l'eau chauffée jusqu'à produire la force qui fait tourner mes roues.


Indice 8Je suis un véhicule ferroviaire qui avance en utilisant la force produite par la vapeur d'eau chauffée dans une chaudière.


Solution du 25 février 2026

Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 25 février 2026Locomotive à vapeur


Pédantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.

Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.

Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
  • 🟩 → Le mot est bon
  • 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
  • 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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