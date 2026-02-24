Pédantix 1383 : Indices et solution, quel est le mot du 24 février 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 24 février 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 24 février 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 24 février 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 24 février 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un fleuve sans rive qui traverse l'immensité salée sans jamais quitter son lit mouvant.
Indice 2Invisible aux yeux des hommes, je transporte pourtant une chaleur capable de changer des continents.
Indice 3Né sous des latitudes brûlantes, je voyage vers le nord pour défier le froid.
Indice 4Sans moi, certaines terres baignées par l'océan connaîtraient des hivers bien plus rudes.
Indice 5Les marins me connaissent comme un puissant courant qui accélère ou ralentit leur traversée.
Indice 6Je relie les eaux chaudes proches de la Floride aux côtes de l'Europe occidentale.
Indice 7Je suis un courant océanique majeur de l'océan Atlantique qui transporte de l'eau chaude vers le nord.
Indice 8Je suis un courant marin chaud de l'Atlantique qui influence fortement le climat de l'Europe et de l'Amérique du Nord.
Solution du 24 février 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 24 février 2026Gulf Stream
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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