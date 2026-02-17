Pédantix 1376 : Indices et solution, quel est le mot du 17 février 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 17 février 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 17 février 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 17 février 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 17 février 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis une longue tempête née d'une étincelle religieuse qui embrasa presque tout un continent.
Indice 2Sous mon ombre, princes et empires se sont affrontés, mêlant foi et ambition dans un même brasier.
Indice 3Je suis le conflit où la croix et la couronne ont combattu côte à côte pour redessiner l'équilibre européen.
Indice 4Mes batailles ont ravagé surtout les terres germaniques, laissant derrière elles famine et ruine.
Indice 5Je mets aux prises catholiques et protestants, tout en servant les intérêts politiques des grandes puissances.
Indice 6Je m'achève par une série de traités signés en Westphalie qui changent durablement la diplomatie européenne.
Indice 7Ma durée exceptionnelle correspond à trois décennies de combats presque ininterrompus.
Indice 8Je suis un conflit majeur européen du XVIIe siècle opposant puissances catholiques et protestantes et se terminant par les traités de Westphalie.
Solution du 17 février 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 17 février 2026Guerre de Trente Ans
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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