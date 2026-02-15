Pédantix 1374 : Indices et solution, quel est le mot du 15 février 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 15 février 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 15 février 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 15 février 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 15 février 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un pont invisible entre les savoirs du monde, gardien silencieux de ce que l'humanité crée et transmet.
Indice 2Je veille sur les trésors de l'esprit humain, qu'ils soient faits de pierre, d'idées ou de découvertes.
Indice 3Sans armée ni frontière, je protège la mémoire collective par la force du partage.
Indice 4Je rassemble des nations autour de la connaissance plutôt que du pouvoir.
Indice 5Mon action touche à la fois les écoles, les laboratoires et les sites historiques.
Indice 6Je suis célèbre pour établir une liste mondiale de lieux à préserver pour les générations futures.
Indice 7Je dépends des Nations unies et j'encourage la coopération internationale dans l'éducation, la science et la culture.
Indice 8Je suis une agence spécialisée des Nations unies chargée de promouvoir la collaboration entre pays dans les domaines de l'éducation, de la recherche scientifique et de la protection du patrimoine culturel.
Solution du 15 février 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 15 février 2026Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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