Pédantix 1372 : Indices et solution, quel est le mot du 13 février 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 13 février 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 13 février 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 13 février 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 13 février 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un cousin ancien de l'humanité moderne, disparu mais encore présent dans la mémoire de vos gènes.
Indice 2Mon nom vient d'une vallée européenne où mes ossements ont révélé un passé oublié.
Indice 3Robuste face au froid, j'ai survécu aux glaces là où d'autres n'auraient pas résisté.
Indice 4J'ai partagé la Terre avec les premiers Homo sapiens avant de m'éteindre mystérieusement.
Indice 5Mon corps trapu et ma force impressionnante m'aidaient à chasser dans des climats hostiles.
Indice 6J'utilisais des outils en pierre et je pratiquais des rites funéraires primitifs.
Indice 7On me représente souvent comme un humain préhistorique au front bas et aux arcades sourcilières marquées.
Indice 8Je suis une espèce humaine préhistorique ayant vécu en Europe et en Asie occidentale avant de disparaître il y a environ 40 000 ans.
Solution du 13 février 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 13 février 2026Homme de Néandertal
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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