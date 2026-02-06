Pédantix 1365 : Indices et solution, quel est le mot du 6 février 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 6 février 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 6 février 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 6 février 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 6 février 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis une ligne invisible qui ceinture le monde sans jamais le couper.
Indice 2Ma valeur change quand on s'éloigne de la chaleur centrale vers les froids extrêmes.
Indice 3Je mesure la distance d'un voyageur par rapport à un cercle qui partage la Terre en deux parts égales.
Indice 4Les marins me recherchaient autrefois pour savoir s'ils montaient vers le nord ou descendaient vers le sud.
Indice 5Avec ma compagne orientée d'est en ouest, je permets de situer n'importe quel point du globe.
Indice 6On m'exprime en degrés, de zéro jusqu'à quatre-vingt-dix, au nord comme au sud.
Indice 7Je sers à indiquer à quelle hauteur un lieu se trouve par rapport à l'équateur.
Indice 8Je suis la coordonnée géographique qui indique la position d'un point sur Terre par sa distance angulaire au nord ou au sud de l'équateur.
Solution du 6 février 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 6 février 2026Latitude
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
commentaire (0)