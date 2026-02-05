Pédantix 1364 : Indices et solution, quel est le mot du 5 février 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 5 février 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 5 février 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 5 février 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 5 février 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis une longue marche silencieuse qui a redessiné un continent sans laisser de cartes écrites.
Indice 2Portée par la langue et le fer, j'ai semé des peuples sur des terres immenses.
Indice 3Je suis un voyage millénaire où traditions et savoir-faire ont voyagé plus vite que les frontières.
Indice 4Mon mouvement a diffusé l'agriculture et la métallurgie à travers une grande partie de l'Afrique subsaharienne.
Indice 5Je désigne la migration progressive de populations parties d'Afrique centrale vers l'est et le sud.
Indice 6Grâce à moi, de nombreuses langues apparentées sont aujourd'hui parlées sur une vaste zone africaine.
Indice 7Je suis associée aux peuples bantous et à leur diffusion sur le continent africain.
Indice 8Je suis le vaste mouvement migratoire ancien des populations bantoues qui a entraîné la diffusion de leurs langues et de leurs cultures en Afrique subsaharienne.
Solution du 5 février 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 5 février 2026Expansion bantoue
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
commentaire (1)
La roue