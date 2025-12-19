Pédantix 1316 : Indices et solution, quel est le mot du 19 décembre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 19 décembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 19 décembre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 19 décembre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 19 décembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis l'art discret de nourrir le vivant là où l'eau remplace la terre.
Indice 2Entre bassins et courants maîtrisés, je fais croître sans champs ni sillons.
Indice 3Je transforme les profondeurs calmes en lieux de production silencieuse.
Indice 4Je repose sur l'élevage contrôlé d'êtres que l'on trouve habituellement libres dans les mers, les rivières ou les étangs.
Indice 5Poissons, coquillages et algues sont au cœur de mon activité.
Indice 6Je suis souvent pratiquée dans des fermes marines ou des bassins artificiels.
Indice 7Je constitue une alternative à la pêche pour produire des ressources alimentaires issues de l'eau.
Indice 8Je désigne l'ensemble des techniques d'élevage et de culture d'organismes aquatiques en milieu contrôlé.
Solution du 19 décembre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 19 décembre 2025Aquaculture
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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