Pédantix 1310 : Indices et solution, quel est le mot du 13 décembre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 13 décembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 13 décembre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 13 décembre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 13 décembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je nie les cieux pour mieux observer la terre, et je ne crois qu'à ce qui se montre sans miracle.
Indice 2Je cherche la vérité non dans l'âme cachée, mais dans les lois muettes qui gouvernent toute chose.
Indice 3Pour moi, l'homme n'est pas une exception, mais une conséquence.
Indice 4Je considère que tout phénomène peut s'expliquer par la nature, sans recours au surnaturel.
Indice 5Je m'oppose aux doctrines qui font appel à Dieu, à l'esprit pur ou à des forces immatérielles.
Indice 6Je rapproche la philosophie des sciences en affirmant que le réel obéit aux mêmes lois partout.
Indice 7Je soutiens que tout ce qui existe appartient au monde naturel et peut être étudié rationnellement.
Indice 8Je suis une doctrine philosophique selon laquelle la nature constitue l'unique réalité et suffit à expliquer l'ensemble des phénomènes.
Solution du 13 décembre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 13 décembre 2025Naturalisme (philosophie)
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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