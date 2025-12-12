Pédantix 1309 : Indices et solution, quel est le mot du 12 décembre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 12 décembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 12 décembre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 12 décembre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 12 décembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis une terre enclavée où les collines semblent infinies et où l'histoire récente a profondément marqué les mémoires.
Indice 2Mon nom est souvent associé à l'un des drames humains les plus rapides et les plus violents du XXᵉ siècle.
Indice 3J'ai connu une fracture brutale entre des populations vivant pourtant côte à côte depuis des générations.
Indice 4Depuis cette tragédie, je me suis reconstruit autour d'une forte centralisation du pouvoir et d'un discours axé sur l'unité nationale.
Indice 5Je suis un pays d'Afrique de l'Est, sans accès à la mer, mais au développement économique remarqué.
Indice 6Ma capitale se nomme Kigali, souvent citée pour sa propreté et son organisation.
Indice 7Je suis surnommé le « pays des mille collines ».
Indice 8Je suis un État d'Afrique de l'Est, indépendant depuis 1962, marqué par le génocide de 1994 et aujourd'hui dirigé par Paul Kagame.
Solution du 12 décembre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 12 décembre 2025Rwanda
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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