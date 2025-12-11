Pédantix 1308 : Indices et solution, quel est le mot du 11 décembre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 11 décembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 11 décembre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 11 décembre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 11 décembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis une ville née loin des mers mais pourtant façonnée par des empires qui traversèrent le monde.
Indice 2Dans mon cœur brûle une noblesse silencieuse, bâtie sur un plateau qui domine sans jamais se montrer fragile.
Indice 3Mes nuits sont si vivantes qu'on dit souvent qu'elles ne connaissent pas le sommeil.
Indice 4Je fus le centre politique d'un royaume dont les navires portaient autrefois leur drapeau jusqu'aux Amériques.
Indice 5On vient chez moi admirer les trésors du Prado et déambuler entre mes places bordées de vieilles façades.
Indice 6Je possède un palais immense, une porte célèbre et un parc où se perdent touristes et locaux.
Indice 7Je suis la ville où jouent les Merengues et où l'on goûte aux tapas au détour de chaque rue.
Indice 8Je suis la capitale de l'Espagne, située au centre du pays.
Solution du 11 décembre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 11 décembre 2025Madrid
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
commentaire (0)