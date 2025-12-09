Pédantix 1306 : Indices et solution, quel est le mot du 9 décembre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 9 décembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 9 décembre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 9 décembre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 9 décembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un langage qui mêle animaux, dieux et symboles, et que seuls les initiés savent faire parler.
Indice 2Je couvre les murs des temples comme un murmure de pierre, éternel mais longtemps muet aux yeux des hommes.
Indice 3Je suis née pour que les rois vivent à jamais, enfermés dans des signes que nul ne comprenait plus.
Indice 4Mon alphabet n'en est pas un, car j'unit dans un même système idées, sons et images.
Indice 5Pendant des siècles, je fus un puzzle insoluble jusqu'à ce qu'un soldat découvre une pierre qui changea tout.
Indice 6Champollion m'a rendue ma voix en comparant mes symboles avec une langue ancienne bien connue.
Indice 7On me trouve gravée dans les tombeaux, sur les sarcophages et sur les papyrus de l'Égypte antique.
Indice 8Je suis le système d'écriture de l'Égypte ancienne, fondé sur des signes figuratifs représentant sons, mots et idées.
Solution du 9 décembre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 9 décembre 2025Écriture hiéroglyphique égyptienne
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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