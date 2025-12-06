Pédantix 1303 : Indices et solution, quel est le mot du 6 décembre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 6 décembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 6 décembre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 6 décembre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 6 décembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis né d'un départ nocturne qui changea le cours du temps plus que celui des hommes.
Indice 2Mon origine n'est pas un royaume mais un voyage qui marqua une séparation décisive.
Indice 3Je fais commencer mon compte à rebours non par une naissance ou une conquête, mais par une migration fondatrice.
Indice 4Je fais avancer les années au rythme des lunes, ignorant les saisons qui glissent autour de moi.
Indice 5Mes mois voyagent silencieusement d'une année à l'autre, car je ne connais pas les corrections solaires.
Indice 6Je structure fêtes et rituels d'une grande communauté qui observe le croissant avant que je ne commence.
Indice 7On m'utilise pour déterminer notamment le Ramadan, l'Aïd et d'autres dates religieuses musulmanes.
Indice 8Je suis le système de datation lunaire utilisé dans le monde musulman, débutant à l'émigration du prophète Mahomet vers Médine.
Solution du 6 décembre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 6 décembre 2025Calendrier hégirien
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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