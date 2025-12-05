Pédantix 1302 : Indices et solution, quel est le mot du 5 décembre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 5 décembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 5 décembre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 5 décembre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 5 décembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le long récit d'un être qui brûle sa propre vie, mais dont la fin dépend des secrets enfouis dans son cœur incandescent.
Indice 2Je raconte comment une simple poussière noyée dans le froid peut un jour devenir un phare capable d'illuminer des mondes.
Indice 3Je suis le destin inexorable où masse et chaleur dictent la grandeur, la chute, ou l'explosion d'un géant de lumière.
Indice 4Sous mon regard, chaque astre change de forme et de couleur, passant de douceur tiède à rage flamboyante.
Indice 5Je suis faite de phases successives qui transforment une étoile du berceau de gaz jusqu'à sa mort plus ou moins spectaculaire.
Indice 6Je fais naître des naines blanches, des géantes rouges, des supernovae ou même des trous noirs.
Indice 7Je décris toute la vie d'une étoile, de sa formation à son dernier souffle cosmique.
Indice 8Je suis l'ensemble des étapes par lesquelles passe une étoile durant son existence, depuis sa naissance dans un nuage de gaz jusqu'à sa disparition.
Solution du 5 décembre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 5 décembre 2025Évolution stellaire
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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