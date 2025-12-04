Pédantix 1301 : Indices et solution, quel est le mot du 4 décembre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 4 décembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 4 décembre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 4 décembre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 4 décembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Mon cœur n'était pas de pierre, mais il est maintenant vénéré comme une relique, témoignage d'une transverbération mystique.
Indice 2Je suis née sous un règne espagnol, et bien que cloîtrée, mes écrits sur l'ascèse et l'oraison sont devenus des piliers de la spiritualité chrétienne.
Indice 3J'ai entrepris une réforme majeure de mon ordre, insistant sur le retour à la pauvreté originelle et au silence, souvent contre l'opposition de mon époque.
Indice 4On m'appelle la "Grande Thérèse" pour me distinguer d'une autre sainte carmélite plus récente.
Indice 5Mes œuvres littéraires majeures incluent Le Chemin de perfection et Le Château intérieur.
Indice 6Je suis la fondatrice de l'Ordre des Carmélites Déchaussées (ou Déchaux) au XVIe siècle.
Indice 7Je fus proclamée Docteur de l'Église par le Pape Paul VI en 1970, la première femme à recevoir ce titre avec Catherine de Sienne.
Indice 8C'est une religieuse et mystique majeure de la Contre-Réforme espagnole, canonisée et connue pour ses expériences spirituelles intenses et son rôle de réformatrice du Carmel.
Solution du 4 décembre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 4 décembre 2025Thérèse d'Avila
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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