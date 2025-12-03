Pédantix 1300 : Indices et solution, quel est le mot du 3 décembre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 3 décembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 3 décembre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 3 décembre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 3 décembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1C'est l'étude de l'émergence des règles et des rituels qui ont permis aux sociétés de s'affronter ou de se divertir, de l'os taillé au pixel.
Indice 2Elle retrace l'évolution des divertissements organisés, montrant comment le hasard et la stratégie ont façonné les cultures, des banquets royaux aux arènes de spectacle.
Indice 3Elle explore comment le temps libre et l'argent ont transformé de simples passes-temps en industries complexes et en compétitions codifiées.
Indice 4Elle inclut la transformation des exercices militaires anciens en compétitions sportives modernes.
Indice 5Elle documente la transition entre les divertissements de table comme les échecs et le backgammon, et les loisirs numériques du XXIe siècle.
Indice 6Cette discipline s'intéresse aussi bien aux jeux de hasard, qu'aux événements olympiques ou aux plateformes de rôle en ligne.
Indice 7Elle couvre une période allant des premières traces de dés en Mésopotamie jusqu'à la conception des consoles contemporaines.
Indice 8C'est l'étude diachronique et thématique des pratiques récréatives, sportives, compétitives ou de simulation, à travers les âges et les civilisations humaines.
Solution du 3 décembre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 3 décembre 2025Histoire des jeux
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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