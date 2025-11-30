Pédantix 1297 : Indices et solution, quel est le mot du 30 novembre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 30 novembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 30 novembre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 30 novembre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 30 novembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis l'un des grains ultimes de la matière, trop discret pour être jamais vu seul.
Indice 2Sans moi, même le cœur des étoiles n'aurait aucune brique pour se tenir debout.
Indice 3Je porte des charges étranges, parfois « de couleur », mais jamais celles que l'œil peut percevoir.
Indice 4Je viens toujours en groupe, car l'univers interdit que je voyage en solitaire.
Indice 5Je suis l'élément fondamental qui compose protons et neutrons.
Indice 6On me connaît par paires ou triplets, mais jamais comme individu isolé.
Indice 7Je suis une particule si petite qu'aucun microscope ne saurait me montrer.
Indice 8Je suis une particule élémentaire constituant les protons et neutrons, impossible à observer seule à cause du confinement.
Solution du 30 novembre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 30 novembre 2025Quark
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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