Pédantix 1294 : Indices et solution, quel est le mot du 27 novembre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 27 novembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 27 novembre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 27 novembre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 27 novembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le fil qui guide Thésée dans le labyrinthe des vérités, sans jamais manier l'épée mais seulement la règle invisible.
Indice 2On m'invoque quand les évidences vacillent, car je distingue le possible du nécessaire sans me laisser séduire par l'apparence.
Indice 3Je transforme les pensées en symboles et les promesses en théorèmes, afin que la raison se tienne droite comme un axiome.
Indice 4Je bâtis des mondes sur des hypothèses, puis j'exige que chaque pas soit justifié par une preuve.
Indice 5Je sépare le vrai du faux par des règles formelles, plus strictes qu'un contrat gravé dans la pierre.
Indice 6Je parle avec des connecteurs, des quantificateurs et des inférences, et je refuse toute contradiction.
Indice 7Je donne aux mathématiques leur grammaire du raisonnement, des axiomes aux théorèmes.
Indice 8Je suis la branche des mathématiques qui étudie les systèmes formels du raisonnement, la notion de preuve, les modèles et la calculabilité.
Solution du 27 novembre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 27 novembre 2025Logique mathématique
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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