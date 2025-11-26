Pédantix 1293 : Indices et solution, quel est le mot du 26 novembre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 26 novembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 26 novembre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 26 novembre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 26 novembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Mon ancien nom, qui évoquait une figure de l'exploration coloniale, fut abandonné en 1973 pour une appellation issue d'un village côtier.
Indice 2Je suis la plus grande ville d'un pays sans littoral, et mon emplacement est crucial car je suis assise à la confluence de deux cours d'eau majeurs.
Indice 3Mon économie dépend fortement des puits noirs et des cultures blanches, et je sers de porte d'entrée à un désert s'étendant vers le nord.
Indice 4Je suis la capitale politique et administrative d'un pays africain dont le drapeau arbore une étoile jaune.
Indice 5Les fleuves Chari et Logone se rejoignent juste à l'endroit où je suis établie, formant une frontière naturelle avec le Cameroun voisin.
Indice 6Mon nom actuel signifie littéralement « lieu de repos » ou « nous nous sommes reposés » en arabe.
Indice 7Je suis une grande métropole sahélienne et la principale plaque tournante commerciale de la nation tchadienne.
Indice 8C'est la ville principale d'un État centrafricain, située sur le fleuve Chari, et servant de cœur économique et politique à cette nation.
Solution du 26 novembre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 26 novembre 2025N'Djaména
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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