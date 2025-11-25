Pédantix 1292 : Indices et solution, quel est le mot du 25 novembre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 25 novembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 25 novembre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 25 novembre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 25 novembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un chemin tant désiré par les marchands, mais mes eaux sont l'œuvre d'un dieu du froid qui a longtemps refusé de laisser passer les navires.
Indice 2Je relie deux des plus grands bassins océaniques du monde, et mon existence est à la fois géographique et politique, car les glaces qui fondent modifient ma souveraineté.
Indice 3Des explorateurs de l'Ancien Monde m'ont cherché pendant des siècles comme une alternative plus courte et moins périlleuse que le contournement sud de l'Amérique.
Indice 4Je suis une voie maritime qui traverse un archipel arctique au nord du continent américain.
Indice 5Les premières traversées complètes réussies l'ont été par des navires brise-glaces, notamment le Gjøa mené par un explorateur norvégien au début du XXe siècle.
Indice 6Le réchauffement climatique rend cette route de plus en plus navigable, transformant les enjeux économiques et environnementaux pour le Canada et d'autres nations riveraines.
Indice 7Je suis une série de détroits et de chenaux qui s'étendent entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique.
Indice 8C'est un ensemble de routes maritimes situées au nord du continent américain, traversant l'océan Arctique et permettant de connecter le nord de l'Europe à l'Asie orientale.
Solution du 25 novembre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 25 novembre 2025Passage du Nord-Ouest
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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