Pédantix 1291 : Indices et solution, quel est le mot du 24 novembre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 24 novembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 24 novembre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 24 novembre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 24 novembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je partage mon île avec une sœur plus silencieuse, mais c'est moi que les vagues du tourisme ont choisie.
Indice 2Née d'une révolte contre mes anciens maîtres, j'ai bâti ma liberté sous le souffle chaud des Caraïbes.
Indice 3Entre montagnes et cocotiers, mon histoire est celle d'un peuple fier, bercé par la mer et la musique.
Indice 4Mon drapeau porte une croix et un livre ouvert, symbole de foi et d'indépendance.
Indice 5Mon nom évoque une foi chrétienne, mais mon âme est rythmée par le merengue et la bachata.
Indice 6Ma capitale, Santo Domingo, fut la première fondation européenne du Nouveau Monde.
Indice 7Je partage l'île d'Hispaniola avec Haïti, mais mes plages attirent bien plus de voyageurs.
Indice 8Je suis un pays des Caraïbes occupant la partie orientale de l'île d'Hispaniola, connu pour ses plages, sa culture métissée et sa capitale Santo Domingo.
Solution du 24 novembre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 24 novembre 2025République dominicaine
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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